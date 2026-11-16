BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
17.11.2026 00:59:21
BMW reports lower Q3 earnings as China woes mount
BMW reports a drop in profits in the July to September quarter amid fierce competition from China.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu BMW AG
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16.11.26
|Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet BMW-Aktie (finanzen.at)
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13.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
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12.11.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
12.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.11.26
|Chinesische Hersteller drängen immer stärker auf die IAA (dpa-AFX)
|
12.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
12.11.26
|DAX aktuell: Das macht der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|56,76
|-1,11%
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