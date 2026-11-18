BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
18.11.2026 13:23:22
BMW reports lower Q3 earnings as China woes mount
BMW reports a drop in profits in the July to September quarter amid fierce competition from China.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu BMW AG
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07:36
|WDH: IG Metall ruft für Freitag zu Warnstreiks in Bayern auf (dpa-AFX)
|
06:28
|Donnerstag IG Metall ruft für Freitag zu Warnstreiks in Bayern auf (dpa-AFX)
|
18.11.26
|Börse Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
18.11.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
17.11.26
|DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16.11.26
|BMW-Aktie wenig bewegt: Konzern beordert Hunderttausende Fahrzeuge in den USA zurück (Dow Jones)
|
16.11.26
|Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet BMW-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|11:20
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11:20
|BMW Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|54,94
|-2,00%