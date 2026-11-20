BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
20.11.2026 12:07:21
BMW reports lower Q3 earnings as China woes mount
BMW reports a drop in profits in the July to September quarter amid fierce competition from China.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu BMW AG
|
20.11.26
|STOXX-Handel So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.11.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|IG Metall lässt ganztägige Warnstreiks rollen (dpa-AFX)
|
19.11.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.11.26
|WDH: IG Metall ruft für Freitag zu Warnstreiks in Bayern auf (dpa-AFX)
|
19.11.26
|Donnerstag IG Metall ruft für Freitag zu Warnstreiks in Bayern auf (dpa-AFX)
|
18.11.26
|Börse Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|20.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|53,04
|-1,78%
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