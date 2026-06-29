BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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29.06.2026 08:25:00
BMW schickt neuen humanoiden Figure-03-Roboter zur Arbeit
Der aktuelle humanoide Roboter Figure 03 soll bei BMW in Spartanburg in der Logistik arbeiten und Fahrzeugkomponenten sortieren. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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