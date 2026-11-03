BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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03.11.2026 20:56:00
BMW senkt Prognose für 2026 – Neue Klasse beschleunigt Konzernumbau: Aktie tiefer
BMW senkt auch AuslieferungsprognoseAuch beim Absatz wird BMW vorsichtiger: Die Auslieferungen im Segment Automobile sollen 2026 nun moderat um fünf bis zehn Prozent zurückgehen. Bislang hatte der Konzern lediglich mit einem leichten Rückgang von bis zu fünf Prozent gerechnet. Der Anteil vollelektrischer Automobile an den Auslieferungen soll dagegen leicht steigen, nachdem BMW zuvor einen Wert auf Vorjahresniveau erwartet hatte. Unverändert bleibt die Prognose für den Free Cashflow im Segment Automobile, den BMW weiterhin bei mehr als 2,5 Milliarden Euro sieht. Auch der freie Mittelzufluss wurde damit bestätigt. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi wertete dies als Lichtblick inmitten der ansonsten enttäuschenden Anpassungen.
Neue Klasse beschleunigt den KonzernumbauHinter den erweiterten Portfolio-net/ratgeber/trading/praxis-strategien/rendite-berechnen/">Rendite im Autogeschäft von plus 0,5 bis minus 0,5 Prozent. Bisher hatte BMW nach der Gewinnwarnung im Sommer die Marge im Korridor von 1 bis 3 Prozent erwartet. Vor Struktur- und Portfoliomaßnahmen rechnet der DAX-Konzern weiterhin mit einer EBIT-Marge über 2,0 Prozent.
BMW senkt auch Auslieferungsprognose
Auch der Free Cashflow im Segment Automobile werde weiter über 2,5 Milliarden Euro erwartet. Die Auslieferungen im Segment Automobile sieht BMW aber nun moderat (5 bis 10 Prozent) sinken – bisher wurde ein leichter Rückgang (bis 5 Prozent) erwartet. Der Anteil vollelektrischer Automobile an den Auslieferungen im Segment Automobile soll 2026 nun leicht stiegen. Bisher wurde der Wert auf Vorjahresniveau erwartet.
Neue Klasse beschleunigt den Konzernumbau
Grund für die Portfoliomaßnahmen sei die anhaltend hohe Nachfrage nach Modellen der vollelektrischen Neuen Klasse. Deswegen seien weitere Produktionsschichten eingeführt worden. "Der daraus resultierende deutlich schnellere Produktionshochlauf eröffnet die Möglichkeit für ein früheres schrittweises Ausphasen vorheriger Fahrzeug- und Technologiegenerationen", so BMW.
Zudem wolle BMW die organisatorische und prozessuale Neuaufstellung des Unternehmens schneller und umfangreicher umsetzen. "Beispielsweise soll die angekündigte Verschlankung der Managementfunktionen beschleunigt werden", so BMW.
Quartalszahlen folgen am Mittwoch
Details zu den Maßnahmen und die Geschäftszahlen für das dritte Quartal wird BMW am morgigen Mittwoch veröffentlichen.
DOW JONES und dpa-AFX
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