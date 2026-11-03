BMW senkt Prognose für 2026 – Neue Klasse beschleunigt Konzernumbau: Aktie tiefer

BMW steht vor einem weiteren schwierigen Geschäftsjahr und muss seine Erwartungen erneut anpassen. Gleichzeitig verändert sich die strategische Ausrichtung des Konzerns schneller als bislang geplant.

BMW senkt auch Auslieferungsprognose

Neue Klasse beschleunigt den Konzernumbau

BMW senkt auch Auslieferungsprognose

BMW muss erneut die Prognose für dieses Jahr senken. Belastet von erweiterten und intensivierten Portfolio- und Strukturmaßnahmen rechnet der Münchner Premiumautohersteller 2026 mit einer operativen BMW muss erneut die Prognose für das laufende Jahr senken. Belastet von erweiterten und intensivierten Portfolio- und Strukturmaßnahmen rechnet der Münchner Premiumautohersteller 2026 mit einer operativen Rendite im Autogeschäft von plus 0,5 bis minus 0,5 Prozent. Bisher hatte BMW nach der Gewinnwarnung im Sommer eine Marge im Korridor von 1 bis 3 Prozent erwartet. Vor Struktur- und Portfoliomaßnahmen rechnet der DAX-Konzern weiterhin mit einer EBIT-Marge von über 2,0 Prozent. Die erneute Prognosesenkung belastete die BMW-Aktie am Dienstagabend. Nachdem die Papiere bereits im XETRA-Handel schwach tendiert hatten, verloren sie auf Tradegate zuletzt weitere 1,9 Prozent. Damit droht die Kurserholung der vergangenen Wochen zu enden. Seit Jahresbeginn haben die Aktien bereits 38 Prozent eingebüßt und bilden damit das Schlusslicht im DAX. Selbst die Titel von Volkswagen und Mercedes-Benz entwickelten sich besser.Auch beim Absatz wird BMW vorsichtiger: Die Auslieferungen im Segment Automobile sollen 2026 nun moderat um fünf bis zehn Prozent zurückgehen. Bislang hatte der Konzern lediglich mit einem leichten Rückgang von bis zu fünf Prozent gerechnet. Der Anteil vollelektrischer Automobile an den Auslieferungen soll dagegen leicht steigen, nachdem BMW zuvor einen Wert auf Vorjahresniveau erwartet hatte. Unverändert bleibt die Prognose für den Free Cashflow im Segment Automobile, den BMW weiterhin bei mehr als 2,5 Milliarden Euro sieht. Auch der freie Mittelzufluss wurde damit bestätigt. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi wertete dies als Lichtblick inmitten der ansonsten enttäuschenden Anpassungen.Hinter den erweiterten Portfolio-net/ratgeber/trading/praxis-strategien/rendite-berechnen/">Rendite im Autogeschäft von plus 0,5 bis minus 0,5 Prozent. Bisher hatte BMW nach der Gewinnwarnung im Sommer die Marge im Korridor von 1 bis 3 Prozent erwartet. Vor Struktur- und Portfoliomaßnahmen rechnet der DAX-Konzern weiterhin mit einer EBIT-Marge über 2,0 Prozent.

Auch der Free Cashflow im Segment Automobile werde weiter über 2,5 Milliarden Euro erwartet. Die Auslieferungen im Segment Automobile sieht BMW aber nun moderat (5 bis 10 Prozent) sinken – bisher wurde ein leichter Rückgang (bis 5 Prozent) erwartet. Der Anteil vollelektrischer Automobile an den Auslieferungen im Segment Automobile soll 2026 nun leicht stiegen. Bisher wurde der Wert auf Vorjahresniveau erwartet.

Neue Klasse beschleunigt den Konzernumbau

Grund für die Portfoliomaßnahmen sei die anhaltend hohe Nachfrage nach Modellen der vollelektrischen Neuen Klasse. Deswegen seien weitere Produktionsschichten eingeführt worden. "Der daraus resultierende deutlich schnellere Produktionshochlauf eröffnet die Möglichkeit für ein früheres schrittweises Ausphasen vorheriger Fahrzeug- und Technologiegenerationen", so BMW.

Zudem wolle BMW die organisatorische und prozessuale Neuaufstellung des Unternehmens schneller und umfangreicher umsetzen. "Beispielsweise soll die angekündigte Verschlankung der Managementfunktionen beschleunigt werden", so BMW.

Quartalszahlen folgen am Mittwoch

Details zu den Maßnahmen und die Geschäftszahlen für das dritte Quartal wird BMW am morgigen Mittwoch veröffentlichen.

DOW JONES und dpa-AFX