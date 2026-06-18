BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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18.06.2026 06:00:28
BMW sounds the alarm as China squeezes Europe’s carmakers
Chinese manufacturers have grown their market share in Europe while gaining share at homeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu BMW AG
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12:27
|Börse Europa: mittags Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
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12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
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12:27
|XETRA-Handel: DAX verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
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09:28
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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09:28
|Börse Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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06:00
|BMW sounds the alarm as China squeezes Europe’s carmakers (Financial Times)
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17.06.26
|MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Autoaktien von BMW ausgebremst (Dow Jones)