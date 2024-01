BMW-Stammwerk wird Ende 2027 reine Elektroauto-Fabrik

Frankfurt (Reuters) - BMW stellt sein Stammwerk in München als erstes bis Ende 2027 komplett auf die Produktion von Elektroautos um.

"Wir investieren hier 650 Millionen Euro und werden damit bereits ab Ende 2027 ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge in unserem Stammwerk produzieren", erklärte Produktionschef Milan Nedeljkovic am Mittwoch. Damit gehe 75 Jahre nach der Einführung des BMW 501 die Ära von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren zu Ende. Die Investitionssumme fließe in vier Gebäude, darunter eine neue Fahrzeugmontage inklusive Logistikflächen und Karosseriebau.

Das Werk werde im laufenden Betrieb umgebaut, wobei täglich knapp 1000 Wagen vom Band laufen. So wird derzeit das Verbrennermodell BMW 3er auf der selben Produktionslinie wie das E-Auto i4 produziert. Das erste Modell der künftigen vollelektrischen Plattform "Neue Klasse" wird in München ab 2026 hergestellt.

