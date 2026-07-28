BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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28.07.2026 05:45:00
BMW startet Elektrofahrzeugproduktion in Mexiko ab 2027
Der deutsche Autobauer macht sein Werk in San Luís Potosí zu einem globalen Produktionsstandort von E-Autos und Hochvoltbatterien – über den US-Markt hinaus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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