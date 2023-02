BMW startet mit zwei Dreifach-Siegen ins Jahr 2023.

Beim renommierten „Best Cars“-Leservotum der Fachzeitschrift „auto, motor und sport“ belegen gleich drei aktuelle Modellreihen den ersten Rang in ihrer jeweiligen Fahrzeugkategorie. In Großbritannien feiert die Marke einen Triple-Erfolg beim „What Car? Car of the Year Award 2023“. Bayerische Premium-Marke knüpft damit nahtlos an die Siegesserie bei internationalen Wettbewerben des Vorjahrs an.