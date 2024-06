BMW Streetball Turnier erbringt 11.750 Euro für den SOS-Kindertreff München Riem.

+++ BMW spendet zusätzliche 11.750 Euro an den SOS-Kinderdorf e.V. +++ Team um DJ und Designer Chelo gewinnt das erste BMW Streetball Turnier +++ Im Rahmen des Playoff-Halbfinales gegen die Würzburg Baskets erhöhen Chelo & Co. treffsicher die Spendensumme +++ Spendenstand bei „Dunks for Tomorrow“ steigt unterdessen auf 133.000 Euro +++ Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel