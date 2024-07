BMW TechWorks Romania: BMW Group und NTT DATA beschleunigen digitale Transformation mit neuem IT-Hub

+++ Made in Europe: Neuer IT-Hub in Rumänien entwickelt zentrale Bausteine für IT-Projekte in der EU +++ Dynamisches Wachstum: Bereits im ersten Jahr Verdopplung der Mitarbeiterzahl und zweistelliger Millionen-Umsatz +++ Innovationsstandort: Die Universitätsstadt Cluj-Napoca bietet dynamisches Umfeld für Innovation und IT-Talente +++ Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW