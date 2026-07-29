BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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29.07.2026 16:27:20

BMW to cut up to 8,000 jobs

Nearly half of BMW's German staff will receive a voluntary redundancy offer in the carmaker's bid to reduce staff by about 8,000 people.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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