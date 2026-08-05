Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
05.08.2026 02:07:21
BMW to Volkswagen: How deep is Germany's auto industry cull?
BMW joins VW, Porsche and Mercedes-Benz in cutting thousands of jobs, as Chinese rivals erode their market share. DW recaps the major reforms German automakers are pursuing to safeguard their future.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
05.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
05.08.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
05.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.08.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
05.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX nachmittags stärker (finanzen.at)
|
05.08.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
05.08.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
05.08.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|59,30
|-1,17%
|Volkswagen (VW) St.
|76,45
|-1,16%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,28
|-0,68%
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