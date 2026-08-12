BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
12.08.2026 16:35:21
BMW to Volkswagen: How deep is Germany's auto industry cull?
BMW joins VW, Porsche and Mercedes-Benz in cutting thousands of jobs, as Chinese rivals erode their market share. DW recaps the major reforms German automakers are pursuing to safeguard their future.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu BMW AG
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12.08.26
|Aufschläge in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
12.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
11.08.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|59,10
|0,07%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,16
|0,16%
|Volkswagen (VW) St.
|73,80
|-0,67%