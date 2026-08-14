Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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14.08.2026 23:03:22
BMW to Volkswagen: How deep is Germany's auto industry cull?
BMW joins VW, Porsche and Mercedes-Benz in cutting thousands of jobs, as Chinese rivals erode their market share. DW recaps the major reforms German automakers are pursuing to safeguard their future.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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