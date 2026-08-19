BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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19.08.2026 11:47:21
BMW to Volkswagen: How deep is Germany's auto industry cull?
BMW joins VW, Porsche and Mercedes-Benz in cutting thousands of jobs, as Chinese rivals erode their market share. DW recaps the major reforms German automakers are pursuing to safeguard their future.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu BMW AG
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19.08.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Nachmittag (finanzen.at)
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18.08.26
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17.08.26
|Gewinne in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
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17.08.26
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14.08.26
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Analysen zu BMW AG
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|03.08.26
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|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
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|30.07.26
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|30.07.26
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|15.04.26
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|13.03.26
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|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
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|03.08.26
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|31.07.26
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|30.07.26
|BMW Sector Perform
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|30.07.26
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Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|58,38
|0,59%
|Volkswagen (VW) St.
|75,55
|1,75%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|74,62
|1,88%
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