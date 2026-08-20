Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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20.08.2026 20:03:21
BMW to Volkswagen: How deep is Germany's auto industry cull?
BMW joins VW, Porsche and Mercedes-Benz in cutting thousands of jobs, as Chinese rivals erode their market share. DW recaps the major reforms German automakers are pursuing to safeguard their future.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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12:39
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|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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|24.07.26
|Volkswagen Outperform
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|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
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|RBC Capital Markets
|14.08.26
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|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
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|21.01.25
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|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
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|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
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|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|BMW AG
|59,28
|2,42%
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|75,76
|1,64%
|Volkswagen (VW) St.
|76,60
|0,86%
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