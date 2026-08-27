BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
27.08.2026 08:07:20
BMW to Volkswagen: How deep is Germany's auto industry cull?
BMW joins VW, Porsche and Mercedes-Benz in cutting thousands of jobs, as Chinese rivals erode their market share. DW recaps the major reforms German automakers are pursuing to safeguard their future.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu BMW AG
|
27.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
27.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
27.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
27.08.26
|XETRA-Handel: DAX am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
27.08.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
27.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|59,56
|3,22%
|Volkswagen (VW) St.
|75,80
|2,85%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|74,60
|3,52%
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