BMW und Mercedes-Benz wollen Carsharing-Tochter an Stellantis verkaufen - Aktien gefragt

Die beiden Premiumautohersteller BMW und Mercedes-Benz wollen ihre Carsharing-Tochter Share Now an den Autokonzern Stellantis verkaufen.

Eine entsprechende Vereinbarung haben die Unternehmen laut Mitteilung vor kurzem unterzeichnet. Über die Details der Transaktion sei Stillschweigen vereinbart worden.

BMW und Mercedes-Benz wollen sich künftig auf die digitale Multimobilität (Free Now) und auf digitale Dienstleistungen rund um das Laden von Elektrofahrzeugen (Charge Now) konzentrieren. Stellantis könnte durch den Kauf das Carsharing-Angebot der Mobilitätstochter Free2move in Europa weiter auszubauen.

"Auch wenn sich Mercedes-Benz künftig stärker auf das Kerngeschäft im Luxussegment konzentriert, bleibt Carsharing ein wichtiger Bestandteil der urbanen Mobilität und bei Free Now ein wesentliches Element im Mobilitätsangebot", so Gero Götzenberger, Direktor Strategie und Beteiligungen bei Mercedes-Benz Mobility, in der Mitteilung. "Die neue Ausrichtung ermöglicht uns die schnellere Skalierung unserer Aktivitäten und somit in kürzester Zeit weiteres, profitables Wachstum", ergänzt Rainer Feurer, Bereichsleiter Corporate Investments bei BMW.

Während die Stellantis-Aktie in Paris zeitweise um 3,14 Prozent auf 13,006 Euro anspringt, gewinnen BMW-Titel via XETRA zeitweise 2,4 Prozent auf 78,50 Euro. Mercedes-Aktien notieren derweil um 0,59 Prozent höher bei 62,59 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)