Bayerische Motoren Werke Aktie

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WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

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15.06.2026 09:00:00

BMW und SOLARWATT präsentieren ihr gemeinsames Angebot zur Heimnetzintegration von Neue Klasse Fahrzeugen auf der Messe The smarter E / Intersolar Europe 2026

+++ BMW und SOLARWATT ermöglichen nahtlose Integration von Neue Klasse Fahrzeugen und bidirektionaler Wallbox in SOLARWATT Heimenergiemanagementsystem (HEMS) +++ Vehicle-to-Home (V2H) wird durch das Zusammenspiel aller Komponenten noch effizienter +++ Zusätzliche Einsparpotentiale, mehr Eigenverbrauch von Solarstrom und höhere energetische Autarkie im Haushalt +++ Bestellbar ab Messe +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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