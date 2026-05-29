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29.05.2026 06:31:29
BMW Ventures präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
BMW Ventures hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 1,25 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW Ventures 1,73 INR je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,58 Prozent auf 7,29 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,85 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,99 INR. Im letzten Jahr hatte BMW Ventures einen Gewinn von 5,18 INR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 22,78 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte BMW Ventures 20,62 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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