BMW Ventures: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BMW Ventures hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 INR. Im Vorjahresviertel hatte BMW Ventures 0,820 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW Ventures in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,31 Milliarden INR im Vergleich zu 5,02 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at