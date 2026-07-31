BMW Ventures vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BMW Ventures hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,22 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,27 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,09 Milliarden INR – ein Plus von 25,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW Ventures 4,85 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at