BMW verdient so gut wie nie zuvor - Dividende erhöht

Der Autobauer BMW hat 2021 von der höheren Nachfrage und den gestiegenen Preisen profitiert und so viel Gewinn erwirtschaftet wie nie zuvor. Unter dem Strich blieben bei dem Münchner Unternehmen nach Angaben vom Donnerstag knapp 12,5 Milliarden Euro in der Kasse, mehr als dreimal so viel wie vor Jahresfrist.