BMW, VW und Co.: Corona-Angst schickt Auto-Aktien vorbörslich auf Talfahrt

Die Angst vor den wirtschaftlichen Auswirkungen verschärfter Corona-Maßnahmen hat sich am Montag vorbörslich im Autosektor stark niedergeschlagen.

Die Aktien von BMW und Daimler sackten im Tradegate-Handel verglichen mit dem XETRA-Schlusskurs um bis zu 3,2 Prozent ab. Für die Papiere von Volkswagen (VW) und der VW-Konzernholding Porsche ging es um bis zu 3,1 Prozent bergab.

"COVID-19 bringt die Angst zurück an die Börsen", sagte am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. "Es ist jetzt schon klar, dass sich Omikron beim Wirtschaftswachstum und den Unternehmensgewinnen bemerkbar machen wird", fügte der Experte hinzu. Die zyklischen Autowerte gelten als besonders sensitiv. Händlern zufolge kommen dort die Sorgen vor verlängerten Engpässen in den Lieferketten hinzu.

