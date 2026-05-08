BMW Vz: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BMW Vz hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,68 EUR gegenüber 3,38 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat BMW Vz im vergangenen Quartal 31,01 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW Vz 33,76 Milliarden EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at