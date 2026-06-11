Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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11.06.2026 11:00:00
BMW Welt erweitert Automobilabholung um neues „Compact Paket“.
Mehr Wahlfreiheit bei der Fahrzeugabholung in der BMW Welt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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