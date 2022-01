BMW Welt Jazz Award 2022. Sechs Pianisten mit ihren internationalen Ensembles kämpfen um die „Key Position“.

Der BMW Welt Jazz Award geht 2022 in seine dreizehnte Saison. An sechs Soireen zwischen März und April präsentieren sich unter dem Motto „Key Position“ hochkarätige, von Tastenköniginnen und –königen geleitete Jazz-Bands in der einzigartigen Atmosphäre des Doppelkegels der BMW Welt. Es spielen Musikerinnen und Musiker aus Deutschland, Schweden, Israel, Italien, Spanien und Großbritannien.