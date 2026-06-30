BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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30.06.2026 17:00:06
BMW Will Build a New Electric S.U.V. in South Carolina
The German company is doubling down on electric vehicles even as other automakers pull back after acknowledging billions of dollars in losses.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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