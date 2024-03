BMW will deutlich mehr Elektroautos verkaufen - Weniger Gewinn erwartet

Berlin (Reuters) - BMW will trotz der gegenwärtigen Marktschwäche im laufenden Jahr deutlich mehr Elektroautos verkaufen.

Insgesamt dürften die Auslieferungen von Fahrzeugen der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce 2024 leicht über dem Vorjahresniveau liegen, teilte der Münchner Autobauer am Donnerstag mit. Der Anteil vollelektrischer Fahrzeuge an den Auslieferungen soll dabei deutlich steigen. "Je herausfordernder die Rahmenbedingungen werden, desto wichtiger ist eine konsistente Strategieumsetzung", sagte BMW-Chef Oliver Zipse. Zu Jahresbeginn sei insbesondere in den USA die Nachfrage nach Elektroautos stark gewesen, hieß es, aber auch in Europa und China hätten die Auslieferungen vollelektrischer Modelle um einen zweistelligen Prozentsatz zugelegt.

Schon 2023 habe BMW mehr Elektroautos verkauft als seine direkten europäischen Wettbewerber und ebenfalls mehr als der Großteil asiatischer und US-amerikanischer Konkurrenten, erklärte der Konzern. Anders als etwa Mercedes hat sich BMW nie zu einem kompletten Ausstieg aus der Verbrennertechnologie bekannt, sondern stets betont, dass Technologieoffenheit nötig sei. Die Stuttgarter stellen sich inzwischen aber wegen der schwächelnden Nachfrage nach Elektroautos auf einen späteren Abschied vom Verbrennungsmotor ein.

BMW hat nur für die Marken Mini und Rolls-Royce angekündigt, ab Anfang der 2030er Jahre nur noch Elektroautos anzubieten. Für die Kernmarke BMW erhoffen sich die Münchner zusätzlichen Schub durch die Fahrzeuge der Neuen Klasse, die ab 2025 produziert werden. Schon vor 2030 könnten mehr als die Hälfte der weltweit ausgelieferten BMW-Fahrzeuge über einen vollelektrischen Antrieb verfügen. BMW baut derzeit seine Werke um und errichtet Batteriefabriken, in denen die Batterien für die Elektroautos montiert werden sollen. Die Investitionen und die Entwicklungsausgaben dürften im laufenden Jahr ihren Höchststand erreichen und anschließend zurückgehen, hieß es.

Zugleich hält der Konzern an seiner langfristigen Zielrendite im Autogeschäft fest und erwartet einen Free Cash-Flow von mehr als sechs Milliarden Euro. "Unser Fokus liegt unverändert auf Kostendisziplin und nachhaltiger Profitabilität - der Langfristkorridor von acht bis zehn Prozent Ebit-Marge im Automobilsegment bleibt auch weiterhin unser Maßstab." Allerdings stellen sich die Münchner auf Gegenwind bei den Gebrauchtwagenpreisen ein, was den Gewinn insgesamt dämpfen dürfte. Die Normalisierung bei Angebot und Nachfrage setze sich fort. Es werde davon ausgegangen, dass sich die Wiedervermarktungserlöse von Leasingrückläufern gegenüber 2023 weiter abschwächten.

