BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
29.07.2026 09:40:00
BMW will weltweit 8000 Jobs abbauen
Jetzt erwischt es auch die Münchner: Als letzter deutscher Autokonzern legt BMW ein großes Stellenabbauprogramm auf. Vieles davon dürfte Deutschland treffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
29.07.26
|BMW wählt Qualcomm als Chip-Lieferanten für künftige Fahrzeuge (Dow Jones)
|
29.07.26
|BMW: Was hinter dem Stellenabbau steckt (Spiegel Online)
|
29.07.26
|ROUNDUP 3/Kreise: BMW baut weltweit 8.000 Jobs ab (dpa-AFX)
|
29.07.26