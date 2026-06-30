BMW X5 vorgestellt: Nie war das SUV technologieoffener

BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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30.06.2026 17:00:00

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