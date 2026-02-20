20.02.2026 06:31:28

Bnccorp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bnccorp hat am 18.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,62 USD. Im letzten Jahr hatte Bnccorp einen Gewinn von 0,640 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Bnccorp 15,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Bnccorp ein EPS von 2,23 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Bnccorp mit einem Umsatz von insgesamt 57,17 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 52,35 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,21 Prozent gesteigert.

