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18.05.2026 06:31:29
Bnccorp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Bnccorp lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bnccorp ein EPS von 0,500 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Bnccorp im vergangenen Quartal 15,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bnccorp 13,4 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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