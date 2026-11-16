BNK Capital Markets informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BNK Capital Markets hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 19,13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,760 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2043,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,6 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 249,3 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at