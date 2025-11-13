|
13.11.2025 06:31:28
BNK Capital Markets legte Quartalsergebnis vor
BNK Capital Markets gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,76 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,06 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BNK Capital Markets in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 15,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.