BNK Capital Markets legte Quartalsergebnis vor

BNK Capital Markets gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,76 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,06 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BNK Capital Markets in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 15,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at