BNK Capital Markets mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BNK Capital Markets hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,70 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5169,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 270,3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 5,1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at