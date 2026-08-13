BNK Capital Markets stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BNK Capital Markets präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,73 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,54 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 47,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,7 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,5 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at