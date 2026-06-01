BNK Capital Markets veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BNK Capital Markets lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,09 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 9,9 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 95,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 222,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 23,53 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 19,63 INR je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 313,54 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 245,06 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at