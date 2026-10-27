BNK Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BNK Financial lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 686,06 KRW. Im Vorjahresviertel hatte BNK Financial 920,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat BNK Financial im vergangenen Quartal 3 100,23 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BNK Financial 2 084,29 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at