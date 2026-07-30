BNK Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BNK Financial hat am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 645,73 KRW, nach 959,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3 597,26 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 69,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 125,63 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at