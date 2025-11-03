|
BNK Financial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
BNK Financial hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 935,77 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 638,00 KRW erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2 297,90 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 2 069,98 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 855,77 KRW je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 845,76 Milliarden KRW für das Quartal in Aussicht gestellt.
