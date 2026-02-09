BNK Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BNK Financial hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 143,12 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BNK Financial 52,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 2 606,14 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 22,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2 130,88 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2592,04 KRW gegenüber 2174,00 KRW im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat BNK Financial mit einem Umsatz von insgesamt 10 151,18 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8 393,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 20,94 Prozent gesteigert.

