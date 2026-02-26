BNP Paribas Aktie

WKN: 722734 / ISIN: US05565A2024

Kreditallianz 26.02.2026 16:22:00

BNP-Aktie etwas tiefer: Zusammenarbeit mit Apollo im Europageschäft zeichnet sich ab

Laut Bloomberg steht BNP Paribas vor einer Kooperation mit Apollo zur Kreditvergabe in Europa.

Apollo Global Management und BNP Paribas arbeiten nach Informationen von Bloomberg an einer Partnerschaft, um Kredite für Unternehmens- und Private-Equity-Kunden in Europa zu arrangieren. Die ungenannten Quellen, auf die sich die Nachrichtenagentur in ihrem Bericht stützt, machten keine Angaben zum Volumen einer möglichen Zusammenarbeit. Die Parteien stünden kurz vor einer Einigung, hieß es weiter. Apollo und BNP Paribas lehnten es laut Bloomberg ab, zu dem Bericht eine Stellungnahme abzugeben.

Im Pariser Handel gibt die BNP-Aktie zeitweise 0,48 Prozent nach auf 95,91 Euro.

DOW JONES

