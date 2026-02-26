BNP Paribas Aktie
WKN: 722734 / ISIN: US05565A2024
|Kreditallianz
|
26.02.2026 16:22:00
BNP-Aktie etwas tiefer: Zusammenarbeit mit Apollo im Europageschäft zeichnet sich ab
Apollo Global Management und BNP Paribas arbeiten nach Informationen von Bloomberg an einer Partnerschaft, um Kredite für Unternehmens- und Private-Equity-Kunden in Europa zu arrangieren. Die ungenannten Quellen, auf die sich die Nachrichtenagentur in ihrem Bericht stützt, machten keine Angaben zum Volumen einer möglichen Zusammenarbeit. Die Parteien stünden kurz vor einer Einigung, hieß es weiter. Apollo und BNP Paribas lehnten es laut Bloomberg ab, zu dem Bericht eine Stellungnahme abzugeben. Im Pariser Handel gibt die BNP-Aktie zeitweise 0,48 Prozent nach auf 95,91 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com,Tupungato / Shutterstock.com,Matin Good / Shutterstock.com
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
17:58
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:27