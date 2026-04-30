BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|Starke Zahlen
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30.04.2026 14:43:00
BNP-Aktie sackt dennoch ab: Gewinn und Erträge legen deutlich zu
Zudem übertraf der Gewinn die Erwartungen der Experten. Unter dem Strich stieg der Überschuss im ersten Quartal um neun Prozent auf 3,22 Milliarden Euro, wie die im EURO STOXX 50 notierte Bank BNP Paribas am Donnerstag in Paris mitteilte. Von Bloomberg befragte Analysten hatten lediglich mit einem Gewinn auf Vorjahreshöhe von rund 2,9 Milliarden Euro gerechnet. Die Erträge legten um knapp neun Prozent auf 14 Milliarden Euro zu. Zudem bestätigte die Bank ihr Renditeziel.
Im Pariser Handel verliert die BNP-Aktie am Donnerstag zeitweise 3,54 Prozent auf 87,31 Euro.
/zb/jha/
PARIS (dpa-AFX)
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