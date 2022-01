BNP Paribas: Milliarden auf der hohen Kante - bald zweistellige Dividenden-Rendite?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die BNP Paribas ist in Europa unter den Großbanken eine Hausnummer. Die Franzosen stoßen immer mehr in die Lücke im Aktienhandel vor, die durch den Rückzug vieler europäische Konkurrenten entsteht. Die Kriegskasse ist satt gefüllt und die Dividende attraktiv. Allerdings ist das erst die Ausgangsbasis für das Strategieupdate im März.Anfang des Jahres wurde die Übernahme der Prime-Brokage-Geschäftsteile der Deutschen Bank abgeschlossen. Diese hatte sich im Rahmen ihrer Sanierung komplett aus dem Handel mit Aktien zurückgezogen, da die Wettbewerbsposition zu ungünstig war. Prime-Brokerage ist ein Teilbereich des Investmentbanking, wo es um Dienstleistungen für institutionelle Kunden und Hedgefonds geht. Die BNP stärkt damit diesen Bereich und strebt auf dem Kontinent die Marktführerschaft im Aktienhandel an.Olivier Osty, Chef des Marktbereichs der Bank, sagte in einem Bloomberg Interview: „Ich wüsste nicht, warum wir in den nächsten Jahren in Europa nicht der erste Akteur im Aktiengeschäft sein sollten. Wir haben alle Karten in der Hand.” Das Geschäft gilt als volatiler und daher riskanter als andere Geschäftsbereiche von Banken. Da die BNP Paribas die Erträge während der Pandemie durch eine konservative Geschäftspolitik relativ stabil halten konnte, scheint das Risiko für den Gesamtkonzern gut vertretbar.„Wenn wir in Europa die Nummer eins sind, werden amerikanische Kunden viel mehr mit uns zusammenarbeiten, und wir können möglicherweise den fünften oder sechsten Platz in den USA anvisieren“, so Osty weiter. Nicht nur für weitere Zukäufe im Investmentbanking steht reichlich Kapital zur Verfügung. Denn zum Jahreswechsel wurde der Verkauf der US-Sparte für 16 Milliarden Dollar an die Bank of Montreal aus Kanada eingetütet.Damit haben die Franzosen nun auch genügend Kapital, um die Ausschüttungen weiter hochzufahren. Bisher betrug die Ausschüttungsquote 50 Prozent des Jahresgewinns. Im März beim Update für die Strategie bis 2025 wird eine Erhöhung erwartet. Zusätzlich hat die BNP Paribas bereits 2021 wieder mit Aktienrückkäufen begonnen, eine Erhöhung der bereits jetzt angepeilten vier Milliarden Euro wäre ein positives Signal.