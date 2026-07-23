BNP Paribas Aktie

BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktienhandel brummt 23.07.2026 13:20:00

BNP Paribas-Aktie gibt nach: Aktienhandel lässt die Kasse klingeln

BNP Paribas-Aktie gibt nach: Aktienhandel lässt die Kasse klingeln

Die französische Großbank BNP Paribas hat dank eines brummenden Aktienhandels überraschend viel verdient.

Unter dem Strich stand im zweiten Quartal ein Gewinn von gut 4,3 Milliarden Euro und damit ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Donnerstag in Paris mitteilte. Dies war mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Für die BNP-Aktie ging es an der Börse jedoch abwärts.

Zeitweise verliert das Papier in Paris 1,555 Prozent bei 105,12 Euro und gehörte damit zu den schwächeren Titeln im Eurozonen-Index EuroStoxx 50. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat die BNP-Aktie allerdings immer noch rund 30 Prozent gewonnen.

Im zweiten Quartal steigerte die Bank ihre gesamten Erträge im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 14,1 Milliarden Euro. Im Aktienhandel sprangen sie sogar unerwartet stark um 43 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro nach oben. Im Vergleich zu den großen US-Banken fiel der Zuwachs jedoch eher gering aus. Die Erträge im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen gingen sogar leicht zurück.

Unterdessen legte die BNP mit 949 Millionen Euro mehr Geld für drohende Kreditausfälle zurück als im Vorjahreszeitraum. Dies lag auch an den Folgen des Iran-Kriegs. Auch die Kosten der Bank stiegen stärker als von Analysten erwartet.

/stw/nas/jha/

PARIS (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BNP Paribas-Aktie steigt: Starkes Q4 treibt Jahresergebnis - Ausblick optimistisch
So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
BNP Paribas-Aktie stärker: Konzern peilt deutlich höheren Vorsteuergewinn bis 2030 an

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com,Matin Good / Shutterstock.com

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

mehr Nachrichten