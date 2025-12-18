Daimler Aktie
WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073
|Abschluss in 2026?
|
18.12.2025 13:33:44
BNP Paribas-Aktie im Plus: Übernahmegespräche für Mercedes-Benz-Leasingsparte
Sollte es zu einem Abschluss kommen, würde die derzeitige Flotte der BNP Paribas-Sparte Arval mit 1,9 Millionen Fahrzeugen mit der Mercedes-Benz-Einheit Athlon zusammengeführt, wie die französische Bankengruppe mitteilte. Es entstünde ein Unternehmen mit einer Flotte von rund 2,3 Millionen Fahrzeugen. Arval würde seine Präsenz in Schlüsselmärkten ausbauen und seine Wettbewerbsposition in Europa stärken.
Die französische Bankengruppe verspricht sich von einem Zusammenschluss von Arval und Athlon erhebliche Kostensynergien und wesentliche Effizienzverbesserungen. Im dritten Jahr nach Abschluss einer Transaktion dürfte die Übernahme mit fast 200 Millionen Euro zum Nettoergebnis der Gruppe beitragen, heißt es in der Mitteilung.
Der Abschluss der Transaktion wird für 2026 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der Konsultation der Arbeitnehmervertreter. Zu den finanziellen Konditionen des verhandelten Deals wurden keine Angaben gemacht.
An der Euronext Paris gewinnt die BNP Paribas-Aktie zeitweise 0,40 Prozent auf 80,40 Euro.
DOW JONES
