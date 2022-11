BNP Paribas-Aktie rutscht in die Verlustzone: Barclays sieht BNP Paribas gut aufgestellt

Mit Blick auf 2023 seien französische Banken gut positioniert hinsichtlich Vermögensqualität und Gewinnperspektiven, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Montag vorliegenden Studie. Im europäischen Kontext sieht er BNP Paribas am besten aufgestellt.

An der EURONEXT Paris gewannen die BNB Paribas-Aktien zunächst, doch zwischenzeitlich verlieren sie dann 0,58 Prozent auf 53,02 Euro.

