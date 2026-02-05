BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|Bilanz
|
05.02.2026 09:14:39
BNP Paribas-Aktie steigt: Starkes Q4 treibt Jahresergebnis - Ausblick optimistisch
Bankchef Jean-Laurent Bonnafe hob nun seine Ziele für die kommenden Jahre an. So soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital bis 2028 auf mehr als 13 Prozent steigen, wie das Geldhaus zur Vorlage seiner Jahreszahlen am Donnerstag in Paris mitteilte. Bisher hatte Bonnafe rund 13 Prozent angepeilt. Nun setzt er erneut den Rotstift bei den Betriebskosten an und will im laufenden Jahr weitere 600 Millionen Euro einsparen.
Im Schlussquartal des vergangenen Jahres verdiente BNP Paribas knapp 3 Milliarden Euro und damit 28 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr stieg der Gewinn dadurch um knapp fünf Prozent auf 12,2 Milliarden Euro. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital erreichte 11,6 Prozent.
Die Aktionäre sollen eine Schlussdividende von 2,57 Euro je Aktie erhalten. Einschließlich der bereits gezahlten Zwischendividende steigt die Jahresdividende damit um knapp acht Prozent auf 5,16 Euro.
Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Aktie von BNP Paribas zeitweise 3,73 Prozent im Plus bei 94,32 Euro.
/stw/men/mis
PARIS (dpa-AFX)
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
